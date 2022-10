Milano, 17 ott. (askanews) – Il diamante “Golden Canary” di colore giallo, uno dei più grandi al mondo con un peso di 303,10 carati, è in mostra da Sotheby’s nell’emirato del Golfo di Dubai. Il 7 dicembre il diamante sarà battuto all’asta a New York partendo da una stima di 15 milioni di dollari. Dopo Sotheby s Dubai il diamante sarà presentato in un tour mondiale a Taipei, Ginevra e Hong Kong.