Il dietro le quinte del concerto di Salmo in Sardegna sull’acqua

Milano, 14 ott. (askanews) – Gli enormi sforzi organizzativi, la paura di non farcela, la voglia di mettersi in gioco, il rapper Salmo e la sua crew svelano il turbinio di emozioni che c’è dietro il concerto evento della scorsa estate in Water World Music Festival Documentary.

Prodotto dalla Red Carpet (Gruppo ILBE, Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), il documentario, che ripercorre la fatica e la gioia di tanti che hanno permesso all’artista di esibirsi su un enorme palco galleggiante, il pubblico a bordo di barche e sullo sfondo i colori inconfondibili della Sardegna, verrà distribuito sul servizio streaming Prime Video a partire dal 15 ottobre.

Ecco il trailer.