Il digitale sta conquistando il settore finanziario, ma non per tutti

ll digitale è sempre più essenziale e presente negli investimenti degli italiani. L’utilizzo di internet è senz’altro più diffuso per le attività collegate all’online banking (la banca virtuale da cui possiamo effettuare transazioni finanziarie e monitorare il conto corrente) mentre rimane più limitato rispetto ai servizi di investimento, ma comunque in crescita rispetto a tre anni fa. Il 40% utilizza infatti servizi finanziari online più di quanto facesse prima della pandemia. Quasi la metà degli investitori utilizza applicazioni o software soprattutto per attività di controllo del proprio bilancio familiare e degli investimenti e per il raffronto con opzioni diverse. C’è chi invece, pur non avendo ancora utilizzato strumenti informatici o digitali non esclude di farvi ricorso in futuro.

Un buon 35% degli investitori, soprattutto anziani, non hanno intenzione di avvalersi di queste opportunità. Non sorprende che il 50% circa degli investitori partecipa ai mercati finanziari da più di 15 anni mentre 1/4 è entrato solo recentemente. L’orizzonte temporale degli investimenti nel 65% dei casi non supera i cinque anni mentre tra i motivi per cui si investe troviamo la protezione dall’inflazione ed una significativa crescita dei risparmi investiti. Cresce comunque la percentuale di chi ritiene complessa la gestione delle finanze personali a causa del contesto di riferimento incerto.

I fondi comuni di investimento vengono scelti dal 40% degli investitori con una discreta esperienza sui mercati finanziari ed un ottimale livello di educazione finanziaria con l’obiettivo di tenere l’investimento per un periodo medio-lungo. La preferenza per il conto corrente è scesa al 10% circa. Discreto il grado di diversificazione dei portafogli finanziari: oltre il 60% di chi investe detiene più di un prodotto nel proprio dossier, più fondi comuni e meno depositi bancari o postali. e si affida a consulenti esperti. Il consulente viene scelto soprattutto per l’affidabilità, la competenza e per la disponibilità dopo l’investimento.

Le informazioni necessarie per assumere decisioni finanziarie vengono reperite soprattutto dalla propria banca, da documenti informativi o da media specializzati. Cresce anche l’interesse verso gli investimenti ‘green’, soprattutto tra le donne, i risparmiatori più facoltosi e quelli con discrete conoscenze finanziarie. Più in generale la sostenibilità è un fenomeno importante almeno per il 60% degli investitori, percentuale che cresce tra chi ha maggiori conoscenze. In cima i fattori ambientali, seguiti da quelli sociali. Con ogni probabilità nel giro di poco tempo almeno il 50% dei risparmiatori sarà propenso ad investire in prodotti ESG.