Il Dipartimento della Guerra: un cambio di rotta per la politica militare di Trump

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per modificare il nome del Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra. Questa decisione è stata annunciata durante una cerimonia nell’Ufficio Ovale, dove Trump ha sottolineato che il nuovo nome rappresenta un allontanamento da un’ideologia woke e l’inizio di una nuova era di vittorie militari.

La nuova era militare

Durante la cerimonia di firma, Trump ha dichiarato: “Abbiamo vinto la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo vinto la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo vinto tutto prima e in mezzo. Poi abbiamo deciso di diventare woke e abbiamo cambiato il nome in Dipartimento della Difesa.” Con queste parole, Trump ha evidenziato il suo desiderio di riportare gli Stati Uniti a una politica estera più aggressiva e vincente.

Secondo i funzionari dell’amministrazione, il nome Dipartimento della Guerra sarà utilizzato nella corrispondenza ufficiale della Casa Bianca e nelle dichiarazioni pubbliche. Tuttavia, per una modifica più permanente, sarà necessario che il Congresso approvi una nuova legislazione. Trump ha già annunciato l’intenzione di chiedere al Congresso di codificare il nuovo nome nella legge.

Un cambio di nome con radici storiche

Il cambio di nome non è casuale; il Dipartimento della Difesa è stato precedentemente noto come Dipartimento della Guerra dal 1789 al 1949. Questa modifica avvenne dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando il Congresso approvò il National Security Act del 1947, unificando le forze armate sotto un unico dipartimento civile. Gli storici affermano che passare a Dipartimento della Difesa mirava anche a segnalare l’importanza di prevenire guerre, in un contesto di minaccia nucleare.

Nel corso della cerimonia, Trump ha suggerito che il cambio di nome è legato alla mancanza di vittorie militari negli ultimi decenni. Ha affermato: “Potremmo aver vinto ogni guerra, ma abbiamo scelto di essere politicamente corretti.” Riferendosi alle cosiddette “guerre per sempre”, come le invasioni statunitensi in Iraq e Afghanistan, ha criticato l’approccio passivo degli Stati Uniti nei conflitti recenti.

Reazioni e implicazioni

Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, presente alla cerimonia, ha espresso il suo sostegno per il cambio di nome, affermando che il Dipartimento della Guerra si impegnerà a combattere in modo decisivo, non in conflitti interminabili. Ha dichiarato: “Massima letalità, non legalità tiepida. Effetto violento, non politically correct.” Queste affermazioni evidenziano un cambiamento radicale nella mentalità dell’amministrazione Trump riguardo alla guerra e alla sicurezza nazionale.

Questo cambio di nome si inserisce in un contesto più ampio di modifiche simboliche e pratiche che Trump ha attuato durante il suo mandato, incluso il ripristino di nomi di basi militari legati alla Confederazione. La sua amministrazione ha anche promesso di intensificare le azioni militari, con un recente attacco aereo su un presunto imbarcazione di contrabbando nel Mar dei Caraibi, che ha portato alla morte di 11 persone.

Trump ha affermato che il traffico navale nella zona è diminuito dopo l’attacco, suggerendo che i pescatori potrebbero esitare a uscire in mare a causa delle nuove tensioni. “Non so nemmeno dei pescatori,” ha detto, “Potrebbero dire: ‘Non salgo sulla barca. Non voglio correre il rischio.’ Queste parole evidenziano l’urgenza e la determinazione della sua amministrazione ad adottare misure più aggressive contro quelli che definiscono “narco terroristi”.