Il discorso di La Russa e il sospetto di Cazzullo: “Sapeva di essere eletto malgrado il Cav”

Il discorso di La Russa e il sospetto di Cazzullo sul giallo che ha caratterizzato la nomina del presidente del Senato con 17 voti "fantasma"

Il discorso di insediamento di Ignazio La Russa e il sospetto di Aldo Cazzullo sono appaiati nel mainstream di queste ore che preludono allo step alla Camera: “Sapeva di essere eletto malgrado il Cav”. Nella sua diretta sul Corrire della Sera il giornalista ha ipotizzato che il quorum con i voti delle minoranze fosse già cosa risaputa da parte del papabile e per lui è desumibile dai toni complessi ed articolati di un discorso che ha “abbracciato” anche temi non proprio rigoristi in ordine al centro destra ed alla destra “ortodossa”.

Insomma, Cazzullo l’ha detta, poi ognuno tragga le sue conseguenze “Certo che per prepararsi un discorso così lungo e complesso La Russa doveva essere proprio sicuro di avere i voti nonostante Berlusconi…”. Il dato è che l’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato è arrivata con ben 17 voti che “al momento non hanno alcuna appartenenza politica”, come spiega Libero.

Scrutinio segreto e giallo sui voti

Lo scrutinio è segreto e rintracciare chi siano stati i senatori dell’opposizione che hanno votato insieme a Fratelli d’Italia e Lega per l’elezione di La Russa è roba da giallo.

Pd, Italia Viva e Cinque Stelle sono fermi nel dire che hanno votato scheda bianca ma le avvisaglie della notte lunga e brava a Villa Grande potrebbero aver innescato meccanismi elettorali “esterni” al centrodestra e le parole di La Russa, secondo Cazzullo, ne sarebbero prova o quanto meno indizio.