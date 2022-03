Il distributore va in tilt ed eroga benzina gratis per una notte intera

Per un banale guasto al software del self service un distributore del Salernitano va in tilt ed eroga benzina gratis per una notte intera

In provincia di Salerno un distributore di carburanti va in tilt ed eroga benzina e gasolio gratis per una notte intera dal self service. Nella cittadina di Eboli il titolare si ritrova con 20mila euro di danno ma molti automobilisti in un secondo momento si sono“pentiti” ed hanno saldato il conto.

Tutto sarebbe scaturito da un banale guasto al software che gestisce il sistema di erogazione.

Il distributore che eroga benzina gratis

Fatto sta che in piena emergenza prezzi proprio sui carburanti quel distributore si è messo ad erogare benzina a comando e senza rilasciare la funzionalità delle pompe solo a pagamento avvenuto. Una “manna” gratuita che pare abbia attirato per tutta la notte frotte di automobilisti con veicoli personali ed addirittura taniche che si sono serviti in abbondanza.

Il sistema di sorveglianza del distributore però ha continuato a funzionare e molti dei profittatori che hanno riflettuto su quel particolare hanno pensato bene di tornare a regolare i conti.

La denuncia del titolare dopo la scoperta

Anche perché il titolare del distributore, dopo un mezzo infarto iniziale, ha provveduto immediatamente a sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Santa Cecilia. Lo ha fatto dopo che, come informa la stampa locale, sul posto erano arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal tenente colonnello Sigismondo Lettieri.