Il dj Laurent Garnier, leggenda della musica techno, al cinema

Roma 10 dic. (askanews) – Arriverà nei cinema il 10, 11 e 12 gennaio “Laurent Garnier. Off the record”, il docu-film sulla vita della leggenda della musica techno. Diretto da Gabin Rivoire, traccia il percorso artistico di uno dei dj più apprezzati al mondo, pioniere della musica techno.

Attraverso esclusive immagini d’archivio e filmati del recente tour mondiale, l’artista ripercorre la sua affermazione sulla scena musicale, dagli anni ’80 ad oggi, da figlio di un proprietario di luna park a Cavaliere della Legion d’Onore.

Questo viaggio nella sua vita racconta anche la storia dell’ultima grande rivoluzione musicale del XX secolo. Vediamo Garnier nella Londra dei primi anni Ottanta, quando iniziò a fare il dj: amava la disco, il reggae, la new wave, il punk e per lui l’house e la techno divennero l’essenza di tutto questo messo insieme. Quando iniziarono i rave, in Francia il popolo della techno venne osteggiato in ogni modo.

Ma l’onda sonora ha travolto tutto.

Nel docu-film vediamo il dj francese esibirsi davanti a 15.000 persone al Sonar Festival di Barcellona, fino al Bassiani in Georgia, ai club affollati di Tokyo. Mentre tanti colleghi celebri, da Carl Cox a Jeff Mills, da The Blessed Madonna a Peggy Gou, raccontano perché Laurent è così speciale e cosa ha rappresentato per il popolo dei club di tutto il mondo.