Il docente no vax che si informa con Montagnier fa sbottare Cecchi Paone

Il docente no vax che sconfessa l'emergenza sanitaria e che si informa con Montagnier fa sbottare Alessandro Cecchi Paone nello studio di Zona Bianca

Ancora un duello televisivo in materia di misure anti Covid, con un docente no vax ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca che si informa “con Montagnier” e che fa sbottare Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista ospite su Rete 4 ha dovuto duellare con un docente di filosofia no vax che ha annunciato, dopo l’introduzione dell’obbligo, di doversi vaccinare per non perdere il posto di lavoro.

Il docente no vax e la “linea” di Montagnier: “Io costretto a vaccinarmi per non perdere il lavoro”

Il docente lo ha detto con rammarico e rimarcando il paradosso della cosa ed a suffragio delle sue tesi ha tirato in ballo un vecchio “loop di credibilità” che però, almeno nel contesto della pandemia, non funziona molto bene. Quale? Quello del riferimento al Premio Nobel Luc Montagnier, che in tema di coronavirus però non ne ha detta quasi nessuna giusta.

Luc Montagnier e il docente no vax che lo invoca a modello: Cecchi Paone non ci sta

Per quel motivo Cecchi Paone ad un certo punto ha provato a spiegare al docente che “questo governo non fa quello che fa per irregimentare, ma per salvare”. Al che il docente gli ha replicato: “Anche quando non c’è nessuna emergenza sanitaria?”.

“Montagnier non ha mai parlato di emergenza sanitaria italiana”: la replica di Cecchi Paone al docente no vax

Cecchi Paone,che era ospite assieme al virologo Fabrizio Pregliasco, ha detto a sua volta: “Scusi, cosa ne può sapere lei che è un docente di filosofia di emergenza sanitaria? Io mi sono informato da Pregliasco, lei?”.

E il docente ha risposto che lui aveva come modello informativo il “professor Montagnier”. Cecchi Paone ha chiosato: “ma lui non ha detto nulla sull’emergenza covid in Italia! Ha fatto una frasettina e voi a quella frasettina vi siete attaccati”.