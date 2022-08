Arriva da poche ma struggenti parole sulla pagina Fb del negozio il dolore immenso della mamma di Daniele Ortolan: “Nuota fra gli angeli in paradiso”

Il dolore immenso della mamma di Daniele Ortolan traspare dalle poche parole cn cui lo ha voluto far trasparire: “Ciao amato figlio mio, nuota fra gli angeli in paradiso”. La strage di Godega e il messaggio di Tiziana Tavian sulla pagina Facebook del negozio in cui lavora per quel figlio scomparso nell’incidente sono solo uno dei contrappunti di strazio assoluto che stanno facendo seguito al terribile sinistro in cui avevano perso la vita in quattro in provincia di Treviso.

Il dolore della mamma di Daniele Ortolan

Oltre al cordiglianese Daniele, classe 2003 e nuotatore provetto, erano morti erano morti Daniele De Re, Xhuliano Kellici e Marco Da Re. La notizia giunta nel cuore della notte ha letteralmente schiantato mamma Tiziana che ha avuto un malore. Malore a cui fa da contrappunto la stima assoluta di cui Daniele godeva nella società con pieno titolo, dato che aveva anche scelto “di insegnare nuoto alle persone diversamente abili per condividere anche con chi è in difficoltà la sua più grande passione”.

Il messaggio di addio della Nottoli Nuoto

E la società Nottoli Nuoto che aveva Daniele in team ha scritto: “Caro Orto, come ti abbiamo sempre chiamato tutti, difficile in questo momento esprimere il dolore che stiamo provando”. E ancora: “Non saremo mai sufficientemente grati di averti conosciuto, di averti visto crescere, di averti insegnato a nuotare, di averti visto diventare un Atleta, un istruttore, un assistente bagnanti e di aver portato con te in questo percorso anche i tuoi meravigliosi genitori.

Ciao Daniele, ci mancherai infinitamente”.