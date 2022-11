Il Dono, il nuovo commuovente corto Disney per Natale

Milano, 8 nov. (askanews) – Il Dono è il nuovo cortometraggio animato di Natale di Disney che in soli 3 minuti celebra la potenza dei legami familiari, indispensabili per superare i momenti di cambiamento e per costruire ricordi indelebili. Il corto rappresenta il capitolo conclusivo della trilogia di Natale. Quest’anno la famiglia si prepara al periodo delle feste e all’arrivo di un nuovo bambino!

Il Dono racconta una potente storia di legami tra fratelli, vissuta attraverso gli occhi della più piccola, Ella, che deve adattarsi alle nuove dinamiche familiari.

L’emozionante versione italiana della colonna sonora Tutto e ancor di Più è interpretata da Diana Del Bufalo.

“Quando l’ho interpretata e cantata mi sono immedesimata molto, proprio perchè ho un fratello più grande e quando si vede il fratellino che aiuta lei che è in difficoltà ho pianto anche io”.

Ella, la piccola di casa in una famiglia allargata, nei giorni di Natale si sente un po’ trascurata dalla mamma, di nuovo incinta.

Il fratello più grande Max la aiuta a uscire da quel momento e alla fine il nuovo arrivato in casa riporta l’armonia.

“I disagi che vivono i bambini non li possiamo capire da adulti, infatti ci dobbiamo un po’ immedesimare. Per una mamma è facile dire basta piangere, ma il bambino sta esprimendo quello. È bello anche che hanno potuto far capire alla bambina in maniera smussata e dolce che questa cosa non era niente di che e che andava bene che lei stesse male”.

Questa volta, al cuore della storia troviamo un adorato peluche di Topolino che unisce presente, passato e futuro.

Infinite emozioni e un aiuto concreto a chi è in difficoltà il corto è in supporto del partner di beneficienza di lunga data Make – A – Wish.