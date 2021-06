Il dopo Covid a Malta: 100 euro ai turisti over 65: l'annuncio del ministro Clayton Bartolo nell'ambito di un pacchetto da 20 milioni di euro

Il dopo covid a Malta è all’insegna degli incentivi e delle iniziative mirate per rilanciare il turismo: con 100 euro ai turisti over 65, ad esempio. La nuova iniziativa del governo maltese per incentivare la ripresa del turismo dopo la pandemia passa per l’operazione di allettare i visisatori, e non solo con le bellezze dell’isola, ma anche con una sorta di “bonus di scelta”.

Quale? Semplice e diretto: i turisti over 65 che nella prossima bassa stagione, ovvero dall’inizio dell’autunno e per tutto l’inverno, prenoteranno un soggiorno a Malta riceveranno 100 euro in regalo.

Malta: 100 euro ai turisti over 65 in voucher da spendere

Il “regalo” che il governo de La Valletta mette a disposizione sarà sotto forma di voucher spendibili in negozi ed esercizi dell’arcipelago. Un doppio effetto “di ritorno” dunque, con due binari di azione: da un lato i turisti saranno incentivati a venire a Malta in “soldoni”, dall’altro quei soldoni andranno a fare massa critica nel commercio isolano.

Ad annunciare la misura il titolare governativo per argomento, vale a dire il ministro del turismo, Clayton Bartolo.

Malta: 100 euro ai turisti over 65, l’annuncio del ministro Bartolo

Il membro dell’esecutivo ha fatto l’annuncio e ha spiegato che è inserito nell’ambito di un pacchetto da 20 milioni di euro stanziato dal governo a favore del settore maggiormente penalizzato dal Covid. E non si tratta dell’unica iniziativa con cui Malta, dopo la sua recente “vittoria” contro i contagi covid, intende rilanciare i settori chiave della sua economia oltre a quello edilizio, purtroppo per noi italiani recentemente funestato da un lutto.

Sul tavolo delle iniziative normate e già operative, assieme a quest’ultima pro over 65, ci sono anche i rimborsi ai turisti di qualsiasi età già in vigore.

A Malta 100 euro per i turisti over 65: le altre iniziative già sul campo

Fra questi i rimborsi da 100 a 200 euro per i soggiorni superiori ai tre giorni prenotati in alberghi da tre stelle in su. Poi gli incentivi per gli organizzatori di eventi a sfondo sportivo o culturale che attraggano visitatori dall’estero. Dopo il recente annuncio sulla raggiunta immunità di gregge Malta dunque riparte e cerca di farlo secondo i suoi tradizionali canali di ricchezza: bassa fiscalità d’inverno e turismo d’estate.