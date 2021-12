Il dottor Andreas Noack ucciso per le sue scoperte sui vaccini? La versione della moglie che però spiega che il chimico sarebbe morto per "due motivi"

La domanda è inquietante ma di matrice “complottarda”: Il dottor Andreas Noack sarebbe stato ucciso in Austria per le sue scoperte sui vaccini? La versione della moglie e quella ripresa dal blog di Maurizio Blondet sembrano insinuare questa lettura, ma in realtà una attenta analisi di Open ha scoperto che la polpa di quelle dichiarazioni e la causa della morte del chimico austriaco rimandano a notizie entrate in cortocircuito sui social già da molto tempo, e da molto tempo smentite.

Il grafene nei vaccini e la teoria di Andreas Noack ucciso per le sue scoperte

Quali? Quella per cui il grafene nei vaccini ne determinerebbe la pericolosità e a traino quella per cui questa “scoperta” sarebbe costata la vita a Noack. L’articolo sul blog di Blondet ha un titolo chiaro: “È stato ucciso il Dr. Andreas Noack dopo aver messo online le sue scoperte sull’idrossido di grafene”. La vulgata No Vax a cui Noack era molto vicino vorrebbe questa sostanza presente nelle fiale ed attiva nel range di pericolosità dei vaccini.

Cortocircuito su Telegram e spunta il complotto di Noack ucciso per le sue scoperte sui vaccini

E la fonte? Sarebbe rappresentata dalle dichiarazioni della moglie di Noack, ma è un lungo virgolettato a cui è impossibile attribuire una paternità perché si tratta del copia incolla di un testo già presente da tempo sulle chat Telegram dei No vax. Nel testo “originale” c’era un altro defunto alla cui morte veniva attribuita sempre la stessa fosca causa, non il grafene, ma il fatto di aver scoperto che il grafene è nei vaccini e fa male.

Noack ucciso per le sue scoperte sui vaccini? La “doppia morte” del chimico blogger austriaco

Il dato empirico è che il dottor Noack non era un medico ma un chimico blogger. E gli stessi video di denuncia pubblicati dalla compagna sono contraddittori, perché in uno la morte di Noack sarebbe il risultato di una “aggressione”, nell’altro la causa sarebbe invece ascrivibile ad “un infarto”.