Il dramma del centrosinistra in Calabria: Lucano e le polemiche

Le Regionali d’autunno si avvicinano e il centrosinistra in Calabria sembra vivere un vero e proprio incubo. Dopo settimane di veti incrociati, tensioni e polemiche, si aggiunge una nuova grana: la commissione elettorale ha dichiarato ineleggibile Mimmo Lucano, l’europarlamentare ed ex sindaco di Riace, a causa della legge Severino, in seguito a una condanna per falso.

Questa situazione ha importanti ripercussioni sul futuro politico della regione.

1. La condanna di Lucano: un colpo durissimo

Mimmo Lucano, noto per il suo impegno nell’accoglienza dei migranti, ha ricevuto una condanna di 18 mesi, pena sospesa, che ha scatenato una tempesta politica. La legge Severino, che prevede l’ineleggibilità per chi ha subito condanne penali, ha escluso Lucano dalla corsa alle Regionali. Questo evento segna un duro colpo per la sua carriera e genera interrogativi sul futuro del centrosinistra in Calabria. Le reazioni del partito e le conseguenze per gli elettori che lo sostengono sono ora temi di grande attualità.

2. Reazioni e ricorsi: la battaglia legale di Lucano

La risposta di Lucano e dei suoi legali non si è fatta attendere; un ricorso è stato immediatamente presentato alle corti d’appello. Questa battaglia legale non riguarda solo la sua candidatura, ma rappresenta anche una lotta simbolica contro un sistema percepito come distante dai suoi sostenitori. La segreteria regionale di Avs, il partito di Lucano, ha espresso indignazione, promettendo di combattere per ripristinare la sua eleggibilità. Tuttavia, questa situazione potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio, influenzando le reazioni degli elettori di fronte a tale controversia.

3. Un campo largo in crisi: il gaffeur Pasquale Tridico

La situazione si complica ulteriormente dopo la gaffe di Pasquale Tridico, l’europarlamentare ed ex presidente Inps, che in un’intervista ha cercato di giustificare la sua lontananza dalla Calabria. La sua affermazione, considerata infelice, ha unito le fazioni del campo largo in una reazione che ha fatto tremare le fondamenta del centrosinistra. Tridico ha affermato: “Posso parlarvi in dialetto in tutte le lingue delle tre province”, ma questa dichiarazione ha suscitato critiche e ironie, rendendo il clima già teso ancora più esplosivo.

In questo scenario turbolento, il centrosinistra calabrese è chiamato a affrontare il proprio destino. La capacità di risollevarsi dalle ceneri delle polemiche e delle divisioni sarà determinante. Le elezioni regionali si preannunciano come un test di resistenza per un partito che sembra in crisi.