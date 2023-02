Deborah Dorbert sta vivendo un dramma. Il figlio che porta in grembo è malato e non sopravviverà, ma non le è permesso abortire.

Sa già che il figlio che porta in grembo è molto malato e che non ha possibilità di sopravvivere. Nonostante questo, non ha la possibilità di abortire.

Il dramma di Deborah: non può abortire anche se sa che il bambino è malato

Un dramma davvero straziante quello di una mamma che sa già che il suo bambino non sopravviverà ma che deve comunque portare obbligatoriamente a termine la gravidanza. Una vicenda che sta accadendo in Florida, a causa della legge contro l’aborto imposta dal governatore repubblicano Ron DeSantis, uno dei futuri rivali di Donald Trump per corsa alla presidenza.

La terribile storia è stata raccontata dal Washington Post e purtroppo non è l’unica, dopo che la Corte Suprema ha abolito la sentenza Roe vs Wade, annullando il diritto di aborto.

La storia di Deborah

La protagonista di questa storia si chiama Deborah Dorbert. Il marito della donna si chiama Lee e hanno già un altro figlio, Kaiden. Deborah era in attesa del secondo figlio, a cui è stata diagnosticata una patologia fatale, chiamata la sindrome di Potter.

Nonostante la legge preveda alcune eccezioni, nessun medico ha voluto praticare l’aborto, per paura di ottenere delle sanzioni. Deborah e il marito non sono riusciti ad andare in un altro Stato a causa dei costi eccessivi. “Sono veramente arrabbiata che siano i politici a stabilire cosa è meglio per la mia salute. Avremmo fatto di tutto per avere questo bambino” ha dichiarato la donna al Washington Post.