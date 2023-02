Il dramma di Gerry Scotti: "Li ho salutati la sera prima e il giorno dopo non c'erano più"

Gerry Scotti è stato sopraffatto dal dolore e non è riuscito a trattenere le sue lacrime di commozione parlando della scomparsa dei suoi genitori a Verissimo.

Gerry Scotti: la morte dei genitori

Gerry Scotti ha parlato per la prima volta della scomparsa dei suoi genitori a Verissimo e non è riuscito a trattenere le sue lacrime di commozione raccontando come li avesse sentiti entrambi solamente la sera prima che scomparissero (in due momenti diversi) in maniera del tutto inaspettata.

“Sono andati via all’improvviso, in due momenti diversi, ma entrambi senza dare avvisaglia, senza una malattia”, ha spiegato il noto volto tv con le lacrime agli occhi, e ancora: “Mia mamma è scomparsa a 67 anni, mio padre quattro anni dopo.

Entrambi li ho salutati la sera prima e il giorno dopo non c’erano più”, ha aggiunto. “Non mi hanno dato il tempo di poterli provare a salvare”.

I nipoti del conduttore

Oggi Gerry Scotti è riuscito a superare i suoi due gravi lutti grazie all’amore di suo figlio Edoardo e a quello della nuora Ginevra. I due lo hanno reso nonno di due nipotini: Virginia e Pietro. Il più piccolo dei due è nato lo scorso dicembre, e Gerry Scotti è più felice che mai.

“Sono felicissimo per mio figlio, perché io son figlio unico e lui anche.

Entrambi, in modo diverso, abbiamo sentito il peso di questa unicità e adesso sono felicissimo che lui e Ginevra abbiano due bambini. Adesso spero nel terzo nipotino o addirittura nella coppia di gemelli!”, ha confessato entusiasta.