Il dramma di Ireland Baldwin: “Ho abortito dopo aver subito violenza”

Ireland Balwin, modella e figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, ha confessato per la prima volta di essere rimasta incinta dopo aver subito una violenza.

Ireland Baldwin: la violenza e l’aborto

Dopo quanto accaduto negli Stati Uniti d’America a seguiro della decisione della Corte Suprema sul tema dell’aborto, Ireland Baldwin ha deciso di raccontare la sua esperienza sul tema e, per la prima volta, ha confessato di aver subito uno stupro dopo il quale avrebbe scoperto di essere incinta.

“Sono stata violentata quando ero adolescente, ero completamente priva di sensi quando è successo, questa cosa ha cambiato la mia vita. Non l’ho detto a nessuno tranne che ad un’infermiera che mi ha curata, neanche al mio fidanzato di allora o ai miei genitori. Ho mantenuto quel segreto dentro di me per anni, ha causato molto dolore a me e alle persone che amo”, ha confessato Ireland, e ancora: “Volevo a malapena essere in una relazione.

Ho scelto di abortire perché so esattamente cosa si prova a nascere tra due persone che si odiano”, ha ammesso, facendo riferimento alla dolorosa separazione tra i suoi genitori.

La modella ha voluto inviare un messaggio d’incoraggiamento a chi, come lei, si fosse trovata nella stessa situazione e ha esortato le sue fan a raccontare le loro esperienze sul tema:

“Vedere così tante altre donne coraggiose condividere le loro storie mi ha fatto pensare a come sarebbe stata la mia vita se fossi rimasta incinta e se avessi dovuto crescere un bambino durante tutto quello che stavo passando in quel momento.

Ho risorse mediche, denaro e supporto a cui molte donne non hanno accesso. Ma sarebbe stato semplicemente traumatizzante e impossibile”, ha dichiarato, e ancora: “Ho scelto me e sceglierei di nuovo me stessa. È la tua vita, è la tua scelta”.