Il dramma di Osvaldo: ho una forte depressione, voglio condividerlo

Milano, 14 mar. (askanews) – “È da molto tempo che sto affrontando una forte depressione e questa depressione mi ha fatto cadere nella dipendenza da alcol e droghe”. Una confessione in piena regola quella di Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore di Fiorentina, Roma e Juventus e della nazionale italiana. L’ex bomber argentino, 38 anni, ha affidato ai social il suo messaggio: “La verità è che sto vivendo un momento in cui la vita mi sta sfuggendo di mano e ho voluto raccontarlo e condividerlo con voi: sono sotto trattamento psichiatrico, prendo dei medicinali, ho una malattia specifica, mancanza di autostima, depressione e molte volte ricado nelle mie dipendenze e sprofondo nell’autodistruzione. E questo distrugge anche la gente che mi sta accanto. Praticamente vivo solo, chiuso dentro la mia casa, non vado da nessuna parte e non faccio niente di produttivo per la mia vita e a volte non ho neppure voglia di alzarmi dal letto”.