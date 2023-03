Il dramma di Teresa Cilia: "Il tumore mi ha tolto la possibilità di avere figli"

Teresa Cilia ha confessato ai fan il suo dramma e ha svelato che, dopo l’intervento da lei sostenuto per l’asportazione di un tumore all’utero, avrebbe perso per sempre la possibilità di avere figli.

Teresa Cilia: il tumore e le conseguenze

Teresa Cilia ha parlato per la prima volta ai fan delle delicate conseguenze con cui si è trovata a fare i conti a seguito dell’intervento da lei sostenuto per l’asportazione di un tumore. Purtroppo a causa della malattia l’ex tronista non potrà avere figli, ma lei stessa ha affermato di non volersi far abbattere da questa vicenda. Dopo la battaglia contro la malattia Teresa ha deciso di vivere ogni giorno con gioia, e ha anche ammesso che per lei esisterebbero molti modi per sentirsi madre.

“Purtroppo c’è sata una brutta conseguenza, cioè che a causa di questo tumore io non potrò avere figli”, ha dichiarato Teresa Cilia, e ancora: “Avevo 24 anni quando ho scoperto di avere questo tumore. Ho dovuto tirar fuori una grande forza per affrontare questa situazione (…) Anche in questo caso, con forza e coraggio ho scelto “la vita”. Ho deciso quindi di abbandonare completamente l’idea di diventare mamma. Purtroppo è un argomento che fa male, ma questo video vuole dimostrare che nonostante tutto “io sono una donna fortunata”.

In tanti sui social hanno espresso il loro affetto e la loro solidarietà a Teresa Cilia, lodandola per il grande coraggio con cui ha affrontato la questione.