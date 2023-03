Semaglutide è un farmaco che sta spopolando su TikTok, con lo scopo di perdere rapidamente peso. Celebrità e influencer ne decantano gli effetti sul social network, ma a causa di questa pubblicità i diabetici non trovano più il farmaco disponibile.

Il farmaco dimagrante che impazza su TikTok: che effetti ha il Semaglutide

Celebrità e influencer stanno decantando gli effetti dell’Ozempic (Semagludide) su TikTok e Instagram. Si tratta di un farmaco usato per curare il diabete di tipo 2, che viene usato per perdere chili in fretta e sta andando a ruba negli Usa e in Europa, al punto da non essere più disponibile per chi ne ha veramente bisogno. La fornitura continua ad aumentare, ma in una nota dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, si legge che “non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale. Una tardiva consapevolezza della situazione di esaurimento delle scorte può comportare l’impossibilità per i pazienti di acquisire le dosi necessarie, con possibili conseguenze cliniche come l’iperglicemia“. L’appello rivolto a medici e farmacisti dell’Aifa è quello di assicurare ai pazienti delle idonee alternative terapeutiche in base alla valutazione clinica, in modo che siano meno incentivati a ricorrere al farmaco. L’uso del Semaglutide senza prescrizione medica è indicato solo per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2, che costituisce il 90% dei casi di questa malattia, in aggiunta a dieta ed esercizio fisico. “Ogni altro utilizzo, inclusa la gestione del peso, rappresenta un uso off-label e attualmente mette a rischio la disponibilità di Semaglutide per la popolazione indicata” si legge nella nota.

Il farmaco è diventato una moda

Il farmaco in Italia è a carico del cittadino quando non è prescritto per il diabete, che è l’unica indicazione terapeutica per cui è stato autorizzato. Il farmaco prodotto dalla Novo Nordisk aveva già iniziato a diventare una moda negli Stati Uniti tra le star, i vip e gli influencer, che ne hanno decantato gli effetti sui social network. L’ultimo ad essere uscito allo scoperto è stato Elon Musk. Negli Stati Uniti è diventato il 129esimo farmaco più prescritto. La moda è esplosa anche in Italia e ad aumentarne il successo è il fatto che aumenta il senso di sazietà e con un’iniezione sottocutanea a settimana consentirebbe di perdere fino al 20% del peso. Come tutti i farmaci può dare effetti indesiderati. In un caso su dieci provoca problemi all’apparato digestivo, come diarrea, vomito e nausea. Ritarda anche lo svuotamento gastrico e può influire sulla velocità di assorbimento di medicinali orali.