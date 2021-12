Il fast-fitness per prepararsi alla nuova stagione sciistica

Roma, 30 nov. (askanews) – La stagione sugli sci sta per ripartire, dopo quasi 2 anni

di stop a causa del lockdown e delle restrizioni. Lunghi mesi di assenza dalle piste che hanno significato anche mancanza di preparazione atletica sul campo, fondamentale invece prima di ogni stagione sciistica. Quest’anno ancora di più, perché senza un giusto allenamento che attivi muscolatura e articolazioni il rischio di farsi male è più elevato.

In media ogni anno si registrano circa 30 mila incidenti causati dalla pratica di sport invernali, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, e tra questi circa 1.500 richiedono ricovero ospedaliero.

La tecnologia viene in aiuto. Grazie agli ultimi strumenti del fitness, sempre più tech, sono sufficienti poche e rapide sessioni per essere pronti ad indossare tuta, scarponi e sci.

Fit And Go, azienda italiana di fast-fitness, coniuga innovative formule di fitness per allenarsi a risultati eccellenti.

Valentina Righetti, responsabile marketing & communication Fit and Go: “La preparazione atletica nello sci è un elemento fondamentale perché è uno sport amato da tantissime persone ma non praticabile tutto l’anno e quindi è soggetto a tutte quelle persone che per passione si cimentano sulle piste da sci ma poi durante l’anno non sono sportive e non mantengono un tono muscolare adeguato a supportare le sollecitazioni che ci sono in una discesa su neve”.