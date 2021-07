Il Festival del cinema per ragazzi di Giffoni riparte da Bergamo

Milano, 8 lug. (askanews) – Il Festival del cinema di Giffoni riparte da Bergamo. Un scelta non casuale per l’edizione #Giffoni50plus, ha spiegato il direttore Claudio Gubitosi.

“Perché Bergamo? È una città simbolo per i dolori e le tragedie, per tutto quello che abbiamo visto durante il lockdwon e dunque Giffoni sta qui a Bergamo perché questo concetto di ripresa deve ripartire da una cosa che significa “noi”, ripartire significa stare tutti insieme e non ripartire con quello che abbiamo lasciato nel 2019″.

Al festival del cinema per ragazzi più famoso al mondo 101 opere in concorso giudicate da 3mila giovani giurati in presenza, arrivati da tutta Italia e Europa (più 2.000 juror in collegamento). Maria Vittoria Borghetti è una di loro.

“Questo mondo mi ha dato la possibilità di scoprire sia me stessa ad un livello sociale nella comunicazione con gli altri ragazzi e mi ha aiutato veramente tanto a sbloccarmi dalle mie insicurezze, mi ha fatto conoscere questo mondo del cinema e mi ha appassionato ancora di più”.

Il festival, con un ricco programma di eventi e anteprime, fra cui il nuovo film Disney “Jungle Cruise”, si svolgerà dal 21 al 31 a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.