Il festival di Avignone per la prima volta parla inglese

Avignone (Francia), 5 lug. (askanews) – Il Festival di Avignone per la prima volta parlerà inglese. Prende il via la 77esima edizione di uno degli eventi teatrali più rinomati del mondo con una serie di novità importanti, come ha raccontato Tiago Rodrigues, drammaturgo, regista teatrale e attore portoghese, primo direttore straniero della manifestazione francese che richiama nella città dei Papi migliaia di appassionati da tutto il mondo.

“Una delle novità di questa edizione 2023 del Festival d’Avignone è il fatto che inviteremo una lingua ad ogni edizione del festival – ha spiegato – E per questa prima occasione abbiamo invitato la lingua inglese, con un ensemble di spettacoli di lingua inglese dal Regno Unito, ma anche dagli Stati Uniti, dall’Australia. Inoltre traduciamo molto del teatro francese con sottotitoli in inglese, in modo che il pubblico e i professionisti di lingua inglese possano scoprire la creazione francese”.

Sono 44 gli spettacoli in cartellone, senza contare la miriade di performance in strada e nei teatri off che animeranno fino al 25 luglio la città francese bagnata dal fiume Rodano. Sicuramente, secondo il direttore, le performance terranno conto dei temi d’attualità, compresa la tensione esplosa nelle banlieue francesi

“Il Festival d’Avignone, ovviamente, è anche uno specchio del mondo. È un festival noto per la sua capacità di discutere i problemi del mondo, i fenomeni sociali. E senza dubbio ciò che sta accadendo oggi, in Francia e le profonde domande che pongono questi questi eventi. Se ne parlerà ovviamente al Festival d’Avignone che, pur essendo una festa delle arti viventi, è anche una festa civica, che non è mai cieca di fronte alle ingiustizie del mondo”, ha concluso Rodrigues.

