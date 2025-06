Il figlio dell'ultimo Scià: pronto a guidare un Iran laico e democratico

Parigi, 23 giu. (askanews) – È il figlio e principe ereditario, per i monarchisti, dell’ultimo scià di Persia, cacciato nel 1979 dalla rivoluzione khomeinista. Reza Pahlevi, classe 1960, nato dalla terza moglie di Mohammed Reza Pahlavi, Farah Diba, è cittadino statunitense e vive a Potomac, nel Maryland. Da Parigi, dopo l’attacco USA che ha dato man forte a Israele nell’offensiva contro i siti nucleari iraniani, lancia un appello per la transizione democratica dell’Iran, proponendosi come guida del paese.

“C’è solo un modo per raggiungere la pace: un Iran laico e democratico. Sono qui oggi per mettermi al servizio dei miei connazionali, per guidarli su questa strada verso la pace e la transizione democratica. Non cerco il potere politico, ma desidero aiutare la nostra grande nazione a superare quest’ora critica verso la stabilità, la libertà e la giustizia” ha detto.