Il figlio di Will Smith pubblica un video strano che preoccupa i fan: non una parola di commento, neanche una spiegazione, solo disperazione assoluta

Sui social e negli Usa è un vero mistero, il mistero del figlio di Will Smith che pubblica un video strano che preoccupa i fan e che non trova spiegazioni neanche con il diretto interessato: il 24enne Jaden compare sul suo profilo Instagram mentre senza motivo piange a dirotto e sembra essere disperato.

Il fan sui social di sono incuriositi e molti anche preoccupati, anche perché il video risale a San Valentino e molti hanno subito pensato ad una delusione d’amore.

Lo strano video del figlio di Will Smith

Sta di fatto che i followers del giovane Jaden sono rimasti scioccati e sorpresi quando si sono imbattuti in un video del figlio di 24 anni di Will e Jada Pinkett che piangeva su Instagram.

Si potrebbe pensare che lo stesso Jaden abbia offerto una sorta di spiegazione nella didascalia o anche nella sua storia sul bizzarro post, ma si sbaglierebbe: non vi è traccia delle cause di quel dolore lacerante.

Qualcuno ha pensato ai funghi allucinogeni

I media Usa spiegano che non appena il video ha iniziato a diffondersi, le persone hanno iniziato a fare ipotesi sul motivo per cui Jaden piangesse nel video. Molti hanno sbirciato le emoji che ha usato ed altri hanno addirittura ipotizzato che potesse essere sotto l’effetto di un “trip psichedelico” a causa dell’ingestione di funghi allucinogeni a base di psilocibina, dato che come noto Jaden per sua stessa ammissione pare abbia fatto esperienza con queste sostanze.

Il mistero resta tutto.