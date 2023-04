Un apprendimento provvidenziale che ha evitato una tragedia vera: il figlio sta per soffocare col sushi ma sua mamma lo salva. La donna infatti gli ha praticato la manovra di Heimlich che aveva imparato in spiaggia. E quel corso salvavita ha tenuto fede al suo nome. Un corso, si legge sui media, che la donna aveva appreso in spiaggia durante le vacanze al mare. Ed pra lei ha ancora con sé il figlio 11enne strappato via alla morte dopo un soffocamento al ristorante. L’Heimlich team dell’Ulss 4 Veneto Orientale ha spiegato che proprio con essi la donna, residente in provincia di Vicenza, si è messa in contatto con uno scritto di ringraziamento.

Figlio sta per soffocare e mamma lo salva

Tutto è accaduto venerdì scorso 7 aprile con mamma e figlio ad un ristorante giapponese in Veneto. Il minore ha avuto difficoltà a respirare e sue madre ha ricordato ciò che le era stato insegnato nel 2018 in spiaggia, ed ha agito. La manovra di Heimlich è una procedura d’emergenza per la disostruzione delle vie aeree. Ha scritto la donna: “Ho appena messo in pratica la manovra di Heimlich con mio figlio ed ha funzionato. Gli si era incastrata un’alga che avvolge il sushi, ho ancora le gambe che non reggono”. E ancora: “Al secondo o terzo colpo ho sentito mio figlio sputare, solo allora ho avuto il coraggio di guardarlo in faccia e ho visto uscire dalla bocca l’alga che avvolgeva il riso”.

Le parole del dottor Daniele Bison

E il team? Per esso ha parlato il dottor Daniele Bison: “Queste parole sono la nostra più grande soddisfazione e confermano l’utilità delle lezioni interattive che effettuiamo ogni estate nelle località turistiche dell’Ulss4, cioè a Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti”. E in chiosa: “Si tratta di lezioni gratuite svolte in spiaggia, le quali prevedono una parte teorica dove si possono apprendere le nozioni sulle manovre di disostruzione, poi si passa alla parte pratica dove i partecipanti possono utilizzare appositi manichini sempre con la nostra supervisione”.