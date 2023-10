Il Fintech non è solo pagamenti

Milano, 11 ott. (askanews) – In occasione della seconda giornata del Milan Fintech Summit abbiamo parlato con Stefano Bonino, Docente di Fintech all’Università di Bologna:

“Il Fintech è l’unione di finanza e tecnologia, a me piace definirlo come la tecnologia che riesce a sviluppare delle nuove soluzioni per rispondere alle necessità finanziarie. Una è appunto il mondo dei pagamenti, ma poi abbiamo la gestione del risparmio, dell’investimento o delle assicurazioni. Notiamo quindi la comodità che si può avere nell’aprire un conto corrente con pochi click e poi gestire in grande facilità. Oppure ancora fare un finanziamento senza andare in filiale, con pochi click si risolve ogni problema. Questo per me è il Fintech”.