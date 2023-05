Il fiume Savio esondato, in tutto il cesenate situazione critica

Cesena, 17 mag. (askanews) – Immagini amatoriali che danno ben l’idea della drammaticità della situazione in Emilia Romagna. Nel comune di Mercato Saraceno il livello del fiume Savio è passato da un metro a 5 ed è esondato a valle nelle frazioni di Cesena come Macerone e San Martino in Fiume. La situazione è critica: sono state evacuate intere famiglie. La gente ha messo sacchi di sabbia per cercare di proteggere le abitazioni, ma chi non ha potuto bloccare la furia dell’acqua si è trovato con la casa completamente allagata. L’acqua è ovunque, le strade sono pericolose e le autorità invitano i cittadini ad abbandonare cantine e scantinati ma anche i piani bassi delle case. Chi non è costretto deve rimanere in casa.

Danni anche sul litorale, come si può vedere dalle immagini girate al bagno Zara Cesenatico e sul litorale di Cattolica.

Le immagini di Erica Negosanti, Chiara Budini, Roberto Peruzzi.