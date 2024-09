Il flagship store illy di Monte Napoleone compie 2 anni, galà a Milano per festeggiare

Milano, 13 set. (Adnkronos) – Illycaffè ha festeggiato ieri sera il secondo anniversario del suo flagship store illy Monte Napoleone, riaperto due anni fa dopo il progetto di restyling firmato dallo studio Acpv Architects Antonio Citterio Patricia Viel.

Inserito nel cortile di un edificio d’epoca, al civico 19 della celebre via dello shopping milanese, il caffè ha accolto gli ospiti in un percorso immersivo alla scoperta dell’universo illy. Ogni angolo della boutique è stato allestito per offrire un’esperienza unica: tra tasting, scenografie floreali e dj set, illy ha riunito gli amanti del suo caffè in un momento di incontro, all’insegna dei dettagli che fanno la differenza. Nella sala retail è stato allestito uno speciale Flower Bar dove gli ospiti hanno potuto farsi personalizzare braccialetti floreali, mentre negli ambienti interni lo spazio è stato dedicato all’astrologia con Ginny Chiara Viola.

Protagonista della serata, infine, la nuova Illetta, la macchina da caffè lanciata da illy a gennaio, disegnata da Antonio Citterio come perfetta sintesi tra bellezza, funzionalità e innovazione, che reinventa completamente l’esperienza del caffè al bar grazie ad una tecnologia rivoluzionaria che garantisce una personalizzazione esclusiva, nel rispetto dei più alti standard di design e sostenibilità. Il rito del caffè si è unito poi a quello della mixology con la performance del flair bartender Giorgio Facchinetti, che ha deliziato gli ospiti con cocktail speciali a base di illy Cold Brew.