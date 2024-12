Milano, 20 dic. (askanews) – Oscar Camps, fondatore della Ong Open Arms, è arrivato all’aula bunker a Palermo per la sentenza del lungo processo a Salvini per il blocco in mare di una nave di soccorso migranti, per il quale rischia sei anni di carcere. Il leader dell’estrema destra nega le accuse di abuso di potere e di privazione della libertà di 147 migranti a bordo della nave benefica Open Arms nell’agosto 2019, quando era ministro dell’Interno nel precedente governo.