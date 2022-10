Il Fondo Monetario Internazionale avverte: “La lotta all’inflazione avrà un costo doloroso”

La lotta all'inflazione è necessaria ma avrà un costo doloroso. Non c'è molto ottimismo nelle parole della direttrice del Fondo Monetario Internaziona

La lotta all’inflazione è necessaria ma il suo costo sarà doloroso. Con queste parole la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI) fa il punto della situazione visto il forte aumento dei prezzi.

Kristalina Georgiev ha afferamto che è prioritario combattere l’inflazione al fine di ridurla e far tornare la stabilità dei prezzi. Per farlo, le banche hanno attuato politiche restrittive. Sebbene questa sia una mossa giusta, come dichiarato dalla Georgiev, “avrà un costo doloroso: la crescita sarà più lenta e la disoccupazione più alta man mano che l’inasprimento monetario si intensifichera”. Inoltre, la direttrice del FMI, ci tiene a sottolineare che è fondamentale la “formulazione di una politica fiscale appropriata“.

Il punto di visata di Ignazio Visto

Ignazio Visco, direttore della Banca centrale italiana, non è troppo ottimista. Il numero 1 di Banca d’Italia ha infatti dichiarato che “non si può escludere una recessione globale. In tal caso, le economie emergenti e in via di sviluppo, che già soffrono per l’aumento dei tassi di interesse, la riduzione degli afflussi di capitale e il forte apprezzamento del dollaro, subirebbero gravi conseguenze, rendendo già allarmante la situazione“.

