Perché il Fondo Monetario richiama l'Italia sul Pnrr e spiega che l'esecutivo in carica deve portarne a termini tutti i punti

Un invito a Giorgia Meloni affinché acceleri sul programma, con il Fondo Monetario che richiama l’Italia sul Pnrr spiegano che bisogna “realizzarlo subito”. Secondo l’organismo internazionale “serve piano credibile per la riduzione del debito”. Ecco sa compare nel report sul nostro paese: “La piena e tempestiva attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza sosterrebbe la gestione delle numerose sfide che attendono l’Italia”: la nota di conclusione del ‘Fmi in merito allo stato dell’arte dell’economia italiana diffusa al termine delle consultazioni periodiche previste dall’Articolo IV è stata quasi perentoria.

Il Fondo Monetario richiama l’Italia sul Pnrr

In novero di fattori cruciali di sono “l’invecchiamento della popolazione, i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e la frammentazione globale”. E sono impegni “richiedono riforme che aumentino la produttività e investimenti nelle competenze e nelle infrastrutture verdi e digitali”. E il nostro Pil? La sua crescita secondo il Fmi sarà “moderata all’1,1% nel 2023 e nel 2024, per poi risalire temporaneamente dal 2025 con il picco della spesa del Pnrr e rimanere modestamente al di sopra del suo trend di lungo periodo”.

Quand’è che la crescita rallenterà

E in chiosa, come monito e linea di indirizzo: “La ripresa dalle emergenze sanitarie ed energetiche e il ritiro degli stimoli politici eccezionali sposteranno la crescita verso una marcia inferiore, anche con il sostegno del National Recovery and Resilience Plan”.