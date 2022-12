Il food delivery è solidale: da Just Eat 1.000 pasti ai bisognosi

Milano, 13 dic. (askanews) - Il food delivery di Just eat è anche solidale. La piattaforma digitale di consegne a domicilio rinnova infatti il suo supporto per le persone più bisognose attraverso Ristorante Solidale un progetto nato in collaborazione con Caritas Ambrosiana nel 2017 che prevede l...

Milano, 13 dic. (askanews) – Il food delivery di Just eat è anche solidale. La piattaforma digitale di consegne a domicilio rinnova infatti il suo supporto per le persone più bisognose attraverso Ristorante Solidale un progetto nato in collaborazione con Caritas Ambrosiana nel 2017 che prevede la donazione di cibo alle famiglie meno fortunate e al tempo stesso un impegno nella lotta alla riduzione degli sprechi alimentari. Ne abbiamo parlato con Daniele Contini, country manager Just Eat Italia, impegnato in prima persona come volontario al Refettorio Ambrosiano.

“Ristorante solidale è una iniziativa di solidarietà nata per sensibilizzare tutti contro lo spreco del cibo che è un fenomeno che oggi sappiamo avviene – ha spiegato Contini – Just Eat vuole mettere a disposizione una serie di risorse per far sì che possono essere donati dei pranzi e delle cene a famiglie bisognose. Questa è una partnership che abbiamo svolto insieme a Caritas, attiva ormai da alcuni anni cinque città italiane Milano Roma Firenze Torino e Napoli.

In tutto sono oltre 1.000 i pasti donati a circa 300 famiglie in difficoltà, grazie alla collaborazione di 20 ristoranti partner di Just Eat. Ma c’è una novità quest’anno: l’impegno cresce con Ride the change che ha come protagonisti i rider dipendenti dell’azienda: “Nelle città – ha sottolineato – i nostri raider si sono messi a disposizione donando del tempo gratuitamente per andare a recuperare appunto le cene e portarle le famiglie bisognose che di volta in volta ci sono stati indicati da Caritas”.

Con Ride the change infatti i rider Just Eat si sono impegnati in prima persona nella consegna di alcuni pasti caldi alle famiglie più bisognose, come ci ha raccontato durante il suo impegno da volontario al Refettorio Ambrosiano Davide Bertarini, responsabile delivery di Just Eat Italia: “L’adesione da parte loro volontaria è stata massiccia – ha detto – circa 60 rider hanno aderito nelle cinque città coinvolte nell’iniziativa a Roma, Napoli, Milano, Torino e Firenze e grazie a questi 60 volontari andremo a consegnare circa 1000 piatti caldi pronti a 300 famiglie nelle cinque città”.

A Napoli, inoltre, Just Eat collaborerà con l’associazione Tutti i colori per regalare una cena a base di pizza a 70 bambini.