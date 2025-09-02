Il forno elettrico a Cornigliano: opportunità o illusione per Genova?

Un milione e trecentomila euro di investimento, centinaia di posti di lavoro: ma è tutto oro quello che luccica a Cornigliano?

Diciamoci la verità: l’idea di un forno elettrico a Cornigliano brilla come un diamante tra le macerie di un’industria in crisi. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha annunciato con entusiasmo un investimento di circa un miliardo e trecento milioni, promettendo centinaia di nuovi posti di lavoro. Ma dietro a queste promesse scintillanti, ci sono domande scomode e preoccupazioni legittime che meritano attenzione.

Il consenso che preoccupa

Il consenso espresso dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria è stato accolto con entusiasmo, ma chi si ferma a riflettere sa bene che la maggioranza non sempre rappresenta il bene comune. Durante il vertice, a fianco del ministro Adolfo Urso e della sindaca Silvia Salis, c’era anche una voce critica: i rappresentanti dei comitati contrari. Queste voci, spesso trascurate dai media, sono un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. La questione va oltre l’aspetto economico: che ripercussioni avrà sull’ambiente, sulla salute pubblica e sull’identità storica di Genova? Non possiamo permetterci di rispondere a queste domande solo con slogan accattivanti.

Fatti e statistiche scomode

Investimenti di questa portata vengono spesso presentati come la soluzione a tutti i mali economici di una regione. Tuttavia, le statistiche parlano chiaro: non è la prima volta che si promettono posti di lavoro a fronte di nuovi impianti industriali, ma nella realtà, il numero di posti creati è spesso ben al di sotto delle aspettative. Un report dell’Osservatorio Nazionale sul Lavoro ha dimostrato che solo il 40% dei progetti simili ha effettivamente creato nuovi posti di lavoro nel lungo termine. Quindi, mentre il presidente Bucci si compiace dei 300mila metri quadrati liberati, ci si deve chiedere: cosa ne sarà dell’occupazione e della salute dei cittadini? Inoltre, il settore dell’acciaio è notoriamente ciclico e soggetto a crisi. Un investimento così massiccio potrebbe rivelarsi più un azzardo che una certezza per il futuro, e l’ottimismo sbandierato rischia di rivelarsi un’illusione.

Riflessioni e conclusioni disturbanti

La realtà è meno politically correct: non possiamo ignorare il fatto che l’industria dell’acciaio ha un impatto ambientale significativo. La combustione di energia e le emissioni nocive sono temi scottanti che non possono essere messi da parte sotto il velo di opportunità economiche. L’idea di un futuro radioso per Genova grazie a questo progetto sembra più una favola che una realtà concreta. E se, invece di risolvere i problemi economici della città, questo impianto si rivelasse una nuova fonte di conflitto sociale e ambientale? La storia ci insegna che spesso le promesse di prosperità economica si trasformano in disillusioni. Genova merita di riflettere su quali scelte fare per il proprio futuro.

Invitiamo tutti a un pensiero critico: non lasciamoci abbagliare da promesse luccicanti. È tempo di chiedere un’analisi più profonda, di mettere in discussione le narrative ufficiali e di considerare tutti gli aspetti di un piano che potrebbe cambiare per sempre il volto della nostra città. È ora di agire con consapevolezza e responsabilità.