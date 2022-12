Il fratello di Balotelli è stato denunciato per rissa a Brescia

Botte davanti al locale nella notte fra il 22 ed il 23 dicembre, il fratello di Balotelli è stato denunciato ai carabinieri per una rissa a Brescia

Arriva in queste ore la notizia che il fratello di Mario Balotelli è stato denunciato per rissa a Brescia.

Da quanto si apprende infatti il calciatore ed ex concorrente del Gf Vip Enock Barwuah avrebbe spedito un 26enne al pronto soccorso. Il giovane è accusato in querela di parte di aver colpito il 26enne in questione durante una violenta rissa avvenuta fuori da una discoteca a Brescia.

Ovviamente, dato che il reato di lesioni presunte passa a querela, il 26enne ha sporto denuncia, almeno secondo quanto riporta Il Giornale di Brescia.

Ma cosa è accaduto? I media citano un referto medico per cui il 26enne avrebbe subito la “frattura plurilineare scomposta del pavimento dell’orbita sinistra con frammenti ossei infossati nel seno mascellare”.

Querela anche per rapper e body guard

Dal pronto soccorso sarebbe poi partita la segnalazione ai carabinieri. E non sarebbe stato denunciato il solo Enock Barwuah, calciatore di Eccellenza, ma anche il rapper Prince The Goat, del gruppo ‘Slings gangs’ e un altro amico.

Quest’ultimo, da quanto si apprende, avrebbe funto da body guard ad Enock durante la serata in discoteca in cui era avvenuta la rissa, ovvero quella tra il 22 e il 23 dicembre. I media ricordano che il fratello di Balotelli era stato già arrestato e poi condannato a quattro mesi per aver aggredito tre carabinieri fuori da un locale nel Bresciano.