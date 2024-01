Il funambolo Paulin a 50 metri sulla Alameda di Santiago del Cile

Roma, 4 gen. (askanews) – Un’altra impresa per il funambolo francese Nathan Paulin: è riuscito a completare una camminata di 300 metri sopra la Alameda, il viale principale di Santiago del Cile, su una slackline sospesa a 50 metri da terra.

Paulin ha camminato avanti e indietro su una corda tesa tra due edifici, con il palazzo presidenziale La Moneda come sfondo. Centinaia di persone si sono radunate per guardarlo, la sua spettacolare esibizione ha dato il via al tradizionale festival Teatro a Mil, che da 31 anni si tiene in Cile durante il mese di gennaio.

Il funambolo nel maggio 2022 ha attraversato la baia di Mont Saint-Michel, in Francia, su una corda lunga più di due chilometri, tesa tra l’abbazia e una gru. Nel corso della sua carriera Paulin, nato nel 1994 e residente nel villaggio di Le Reposoir, sulle Alpi francesi, ha battuto più di 10 Guinness World Record. Appassionato di montagna fin da giovane, ha iniziato a praticare lo slacklining nel 2011 e ora è tra i migliori al mondo.