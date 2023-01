"Il futuro è degli ingenui", il nuovo brano di Numa

Roma, 16 gen. (askanews) – “Il futuro è degli ingenui” è il nuovo singolo di Numa, la cantante del Self- Empowerment (Palmer House Production / Promised Land). Il testo del brano mette a nudo la coerenza e la schiettezza di un’artista che racconta con determinazione la sua vita, attraverso musica e parole delle quali è autrice, esortando le persone a realizzare i propri sogni, emozionandosi e scoprendo il valore del pensiero positivo.

“Ho scritto Il futuro è degli ingenui – racconta Numa – in un momento dove tutto sembrava volesse schiacciarmi.

Avevo l’impressione che la mia vita volesse chiudermi in una scatola con sopra un coperchio che posandosi sulla testa mi avrebbe tolto sia luce che aria per sempre. Allora mi sono appellata a tutti i miei ‘poteri magici’: la fantasia, la creatività, il sogno, la musica, il coraggio, le idee e all’eterna bambina che è in me e che mi porta per mano ogni giorno verso nuovi orizzonti da scoprire.

Grazie a lei mi sento ogni giorno viva e felice. Grazie a lei non ascolto mai quella voce che ti vuole buttare giù e togliere il sorriso. Grazie a lei non rinuncio mai a desiderare di più e a fare di più e meglio. Se si impara a volare dentro il cuore si può imparare a volare anche nella vita. E se quel cuore lo manteniamo puro ed ingenuo, spogliato da ogni difesa e stereotipo, il futuro ci aprirà le sue porte più belle con amore .

Parola di chi ci è passata”.

Il brano composto da Numa con le musiche di NUMA e Phil Palmer e gli arrangiamenti di Phil Palmer e Max Minoia, alle chitarre acustiche ed elettriche Phil Palmer, è accompagnato dal videoclip diretto come sempre dal regista Luca Bizzi.