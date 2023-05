"Il futuro è Junior", al via la campagna di Junior Achievement Italia

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Programmi di didattica innovativa dedicati a studentesse e studenti di ogni ordine e grado, per aiutarli a orientarsi nelle loro scelte; iniziative di formazione focalizzate sullo sviluppo della consapevolezza di sé e dello spirito imprenditivo; attività di c...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Programmi di didattica innovativa dedicati a studentesse e studenti di ogni ordine e grado, per aiutarli a orientarsi nelle loro scelte; iniziative di formazione focalizzate sullo sviluppo della consapevolezza di sé e dello spirito imprenditivo; attività di coinvolgimento su tutto il territorio nazionale, soprattutto dove l’abbandono scolastico è più grave, di Neet; eventi di networking per sensibilizzare istituzioni, opinione pubblica e mondo delle imprese. Queste sono alcune delle esperienze di Junior Achievement Italia che da vent’anni agisce per rinnovare l’istruzione e renderla accessibile e inclusiva.

Quest’anno, per ampliare le proprie aree di intervento e attivismo sociale, Junior Achievement Italia ha deciso di aprirsi al sostegno della cittadinanza e di lanciare la campagna 'Il futuro è Junior'. I soggetti creativi vogliono evidenziare il ruolo consapevole delle nuove generazioni nella costruzione di una cultura, una società e un’economia dove l’innovazione si coniuga con i valori etici e con la sostenibilità. Junior Achievement Italia, infatti, da sempre opera come organizzazione non profit che crea una connessione virtuosa tra mondo della scuola e quello del lavoro, assicurando ai ragazzi e alle ragazze stimoli e strumenti per valorizzare il talento, sviluppare competenze, compiere scelte informate.

'Il futuro è Junior' è stata realizzata dal brand creativo specializzato nel Terzo Settore Flowers Creative di Atlantis Company; è una campagna multi-soggetto che ha per protagonisti gli studenti e le studentesse di Junior Achievement Italia che sono riusciti a realizzare i propri sogni: per esempio, Altea, Letisia e Antonio hanno creato rispettivamente un videogame per sensibilizzare gli studenti su ciò che accade nel mondo, un’app per smartphone che aiuta a limitare lo spreco di cibo e un impianto d’irrigazione intelligente di raccolta dell’acqua piovana.

La campagna segna l’inizio di un nuovo percorso, volto a sensibilizzare le persone sull’importanza di sostenere i progetti in favore dei giovani perché, farlo, significa investire nel futuro e nel cambiamento sociale. Un’azione importante che può fare la differenza anche attraverso il 5×1000, cui sarà dedicata una specifica declinazione dello stesso concept creativo.

“I giovani e le giovani che hanno partecipato ai nostri programmi sono i veri ambasciatori del nostro messaggio; con le loro esperienze, la loro tenacia e il loro percorso possono diventare l’esempio cui ispirarsi per dare vita a un sogno che all’esterno può sembrare irrealizzabile ma che con l’impegno diventa possibile. Con questa campagna vogliamo dare spazio alle testimonianze di quei ragazzi e ragazze che oggi stanno gettando le basi per il loro avvenire e per quello del loro Paese”, dichiara Miriam Cresta, Ceo di Junior Achievement Italia.

'Il futuro è Junior' sarà visibile negli spazi outdoor all’interno dei treni e delle stazioni della metropolitana di Milano, online sulle principali testate locali e nazionali e sostenuta a livello social.