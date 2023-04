Il galateo di Ita Airways per i suoi piloti: "Non si mastica la gomma in divisa"

Il galateo italiano spicca il volo. La compagnia aerea tricolore Ita Airways detta un rigido codice di condotta al suo personale di servizio viaggiante. Vediamone il contenuto.

Un lookbook per una figura impeccabile

Dall’etica all’estetica. Di seguito, alcuni diktat – molti dei quali di carattere estetico – imposti dalla compagnia di bandiera dell’Italia al suo personale viaggiante. Divieto di fumare. Divieto di indossare le cuffie. Divieto di masticare la gomma. Obbligo di indossare i pantaloni con la cintura. Obbligo di avere i capelli sempre puliti, ben pettinati e che non coprano né viso né occhi. Obbligo di curare la tintura dei capelli per evitare eccessi di ricrescita poco piacevoli alla vista. Obbligo per gli uomini di avere un taglio di capelli corto e ordinato (quest’ultimo vale, naturalmente, anche per le donne).

Il motivo spiegato dalla compagnia

«Le nostre uniformi non sono abiti da lavoro: sono un modo per portare nel mondo lo stile, l’eleganza e la qualità del bel vestire italiano» così Ita Airways ha motivato la creazione del suo “galateo aereo”. E su questa scia la compagnia aerea di Stato ha concluso: «I nostri piloti devono avere in ogni momento un aspetto impeccabile ed elegante, in linea con i valori della compagnia».