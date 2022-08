Il gatto di Ilary Blasi è stato ritrovato: “Grazie a tutti, Alfio è stato trovato”

Alfio si era smarrito a Sabaudia, come aveva comunicato Ilary Blasi, in vacanza in Croazia.

Alfio, il gatto di Ilary Blasi smarrito a Sabaudia, in provincia di Latina, è stato ritrovato. A comunicarlo, ringraziando tutti per l’attenzione, la stessa conduttrice su Instagram.

“Aiutatemi a ritrovare Alfio, il mio gatto Sphynx”, aveva chiesto Ilary Blasi

Ilary Blasi aveva lanciato su Instagram l’allarme per ritrovare il suo gatto.

“Aiutatemi a ritrovare Alfio, il mio gatto Sphynx”, aveva chiesto la conduttrice, in vacanza in Croazia con la figlia Isabel quando aveva ricevuto la notizia da Sabaudia.

Alfio si era smarrito nella zona del lungomare, dove Blasi ha la casa nella quale l’ex marito Francesco Totti starebbe trascorendo le ferie.

Il gatto di Ilary Blasy è stato ritrovato

Sempre su Instagram, Ilary Blasi ha comunicato che il gatto è stato ritrovato, ringraziando tutti per l’attenzione.

“Grazie a tutti, Alfio è stato trovato. In particolare voglio ringraziare la Dott.ssa Sangiorgio e la signora Alessandra”, ha scritto la conduttrice nelle sua storie.

Ilary Blasi ha due gatti Canadian Sphynx

Ilary Blasi ha due gatti, entrambi Canadian Sphynx, Donna Paola e appunto Alfio, entrato nella famiglia nel maggio del 2021. “Welcome Alfio”, aveva scritto Blasi su Instagram per annunciare ai suoi fan il nuovo arrivo.

