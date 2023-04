Il gatto Zebby avverte la proprietaria sorda quando riceve visite a casa e telefonate

Il gatto vive con la sua padrona Genevieve Moss a Chesterfield. Zebby è un gatto molto amorevole: porta le ciabatte e la posta alla sua padrona.

Il gatto che avverte la padrona quando suona il telefono

Quando squilla il telefono o qualcuno suona alla porta il gatto tocca il volto alla sua proprietaria per avvertirla di mettere l’apparecchio acustico.

Genevieve ha raccontato: “Senza il mio apparecchio acustico, non riesco a sentire nulla, ma ora ho Zebby ad aiutarmi. Quando sente il telefono squillare mi avvisa, quindi posso accendere l’apparecchio acustico e l’altoparlante e rispondere alla chiamata“.

Animale da assistenza

La donna considera ormai il suo gatto non soltanto un animale da compagnia, ma anche un animale da assistenza. L’anziana ha spiegato: “Zebby è molto speciale, non ho mai conosciuto un gatto come lui. Di notte, se c’è un rumore insolito, mi batte sulla testa per svegliarmi e farmi sapere. Se qualcuno è alla porta, cammina davanti a me finché non vado ad aprirla. È molto disponibile e gli piace portarmi delle cose: prende la posta dallo zerbino e la prende in bocca prima di lasciarla cadere in camera da letto. Mi porta anche le mie pantofole se le trova in un posto diverso dai miei piedi”.

Il concorso National Cat Award

Le qualità del gatto potrebbero portarlo a vincere il National Cat Awards. Infatti, Zebby è tra i 12 finalisti del concorso nazionale organizzato dal Cats Protection, un ente benefico, che si svolgerà a Londra il 17 luglio.

Il responsabile del comportamento dei gatti dell’ente Cats Protection Sammie Ravenscroft a proposito del gatto di Genevieve ha detto: “Zebby è un gatto straordinario, che ha chiaramente un legame meraviglioso con la sua proprietaria Genevieve. Sebbene non abbia avuto alcuna formazione per il ruolo che ha assunto, ha trovato qualcosa che deve essere speciale anche per lui“.