Il gemello virtuale di Dassault Systèmes per la salute del futuro

Las Vegas 21 gen. (askanews) – Un gemello virtuale del corpo umano per rivoluzionare la salute digitale. È il progetto che porta avanti Dassault Systèmes, azienda francese di software di simulazione,(presente al Ces di Las Vegas 2025, organizzato da Cta) non solo di prodotti come macchine e aeroplani.

“Abbiamo realizzato che potevamo prendere le stesse tecnologie di simulazione a adattarle al prodotto più complesso al mondo: il corpo umano”, ha spiegato Derek Lane, PR & Communications Senior Manager. Una copia del nostro organismo per gestire trattamenti medici personalizzati, la pianificazione chirurgica e lo sviluppo di dispositivi medici avanzati.

Anche nello Spazio, ad esempio col progetto “Living eye”: una replica virtuale esatta sulla Terra dell’occhio di un astronauta sulla Stazione spaziale internazionale può aiutare la Nasa a capire perché avviene la degenerazione della vista che può colpire chi torna dallo Spazio.