Il Gen. Frigerio (AM) ai giovani: tra voi il primo italiano che potrebbe andare su Marte

Roma, 30 gen. (askanews) – “A voi, ragazzi e ragazze, guardate con attenzione questo perché, ogni volta che parliamo di Spazio con voi, sapete che, magari tra vent’anni, tra di voi c’è qualcuno che, seguendo le orme tutti gli astronauti italiani e di Walter Villadei nello specifico, potrebbe essere uno dei nostri primi italiani in volo verso Marte che è la nuova frontiera, appunto, della conquista dello Spazio”.

Così il generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole e della Terza Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, parlando ai giovani intervenuti all’evento organizzato martedì 30 gennaio 2024 dall’Agenzia Spaziale Italiana che si è collegata con l’astronauta italiano Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare, in orbita per la missione spaziale commerciale Ax3-Voluntas della Difesa italiana.

“L’Aeronautica Militare c’è – ha sottolineato il generale Frigerio – insieme al Ministero della Difesa siamo la componente della difesa che, per naturale vocazione, guarda al nuovo dominio e allo Spazio che, di fatto, non è più tanto nuovo perché non siamo presenti da anni, con i nostri sistemi e con il nostro personale che ci lavora quotidianamente, mi riferisco alla Space Awarenes che, ogni giorno, noi controlliamo da terra, mi riferisco a tutte le telecomunicazioni che, attraverso lo Spazio, ci permettono di controllare e comunicare con il nostri assetti in giro per il mondo. Quindi, come vedete, lo Spazio è già nel presente ma, ancora di più, sarà nel futuro, vostro, nostro è di tutta l’umanità”.