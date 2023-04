Il gesto della fan di Antonella Fiordelisi che la stupisce: "Sei pazza!"

Una decisione che di fatto l’ha davvero spiazzata, arriva la notizia del gesto della fan di Antonella Fiordelisi che la stupisce: “Sei pazza!”. Dopo il Gf Vip 7 l’influencer vive un momento magico corroborato dall’ultimo episodio in cui una sua follower ha fatto qualcosa di molto particolare per lei. I media ne sono certi: per Antonella Fiordelisi è un vero “magic moment” dopo la sua avventura all’edizione numero sette del Grande Fratello Vip. Di fatto lei in quella sede è stata protagonista indiscussa.

Il gesto della fan di Antonella Fiordelisi

E l’ex schermitrice è stata al centro dell’attenzione mediatica e social in particolare in virtù della sua love story con Edoardo Donnamaria. Si tratta di una relazione che continua ancora oggi a gonfie vele. E il gesto della fan? Prsto detto: la donna, seguage dei “Donnalisi”, ha voluto compiere un gesto importante per Antonella. Lei si chiama Alba ed ha scelto di tatuarsi sul proprio corpo il nome ‘Nellina’, abbreviazione di Antonella. Ha scritto proprio “Nellina” su Instagram: “Tu sei pazza”.

I ringraziamenti social ai follower

La 25enne ha ringraziato, a suo nome e a quello di Edoardo Donnamaria, anche le altre fan: “Abbiamo aperto migliaia di lettere e regali, siamo davvero senza parole. Non ci aspettavamo tutto questo amore. Siete folli, passionali, istintive, vere, logorroiche, intelligenti, uniche e di cuore. Ognuno ha i fan che si merita. È tutto vero”.