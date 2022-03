Il Gf Vip è un successo: Endemol si complimenta con Signorini. Il caso aborto è stato superato

Nonostante le polemiche scatenate dopo il "caso sull'aborto", Endemol Shine ha decisamente promosso Alfonso Signorini e il suo Gf Vip.

Che se ne parli bene o se ne parli male, la sesta stagione del Gf Vip è stata l’edizione dei record, non solo per la durata dello show di ben 6 mesi, ma anche per gli ascolti che in diverse occasioni hanno superato il 20% di share.

Si tratta di un risultato decisamente positivo se si pensa che il format del Grande Fratello ha superato i 20 anni di vita.

Alla luce di ciò Endemol Shine in una nota si è complimentata con il conduttore del reality Alfonso Signorini definendolo parte della famiglia. Va ricordato che, qualche mese fa, la casa di produzione a seguito della vicenda sull’aborto, aveva trasmesso una nota dissociandosi da quanto espresso da Signorini.

Alla luce delle belle parole espresse dalla stessa Endemol dunque, il caso potrebbe essere definito chiuso.

Gf Vip, Endemol fa un bilancio positivo su Signorini

Il CEO di Endemol Shine Italy Pasquinelli ha iniziato la sua riflessione facendo un bilancio sulla stagione del Gf Vip appena conclusa: “Dopo 183 giorni, 4.500 ore di diretta tv e 49 puntate di prime time, ieri sera abbiamo spento le luci della Casa di Cinecittà, concludendo un’edizione incredibile con ottimi ascolti e una fedeltà costante, durata ben sei mesi, da parte del pubblico”.

Pasquinelli ha poi proseguito sottolineando come il merito del successo del reality debba andare nelle mani del “nostro team insieme a Canale 5 e ad Alfonso Signorini che, quasi tre anni fa, ha creduto in questa avventura mettendoci idee, passione e la sua capacità di raccontare gli avvenimenti con attenzione ai dettagli, sapendo essere pungente e ironico all’occorrenza”

I ringraziamenti di Endemol: “Alfonso è parte della famiglia del Grande Fratello”

Il lungo comunicato di Endemol si è concluso con un ringraziamento – oltre che allo stesso Signorini – a quanti hanno contribuito alla buona riuscita del Gf Vip: “Siamo orgogliosi di creare lavoro per tanti e intrattenimento per milioni di persone. E di aver continuato a farlo nonostante il persistere della pandemia. Grazie, quindi a tutti quelli che lo hanno reso possibile: la squadra Endemol Shine Italy, dagli autori, alla regia, alla produzione e tutti i reparti.

Grazie a Canale5, che crede e che investe sul format GF come se non avesse 22 anni, e grazie ad Alfonso, oramai parte della famiglia di Grande Fratello”.