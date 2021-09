Il GF Vip toglie l’audio a Tommaso Eletti: “Andare a Temptation Island per risolvere problemi è da scemi”

Il Grande Fratello Vip ha deciso di "censurare" alcune delle affermazioni fatte da Tommaso Eletti in merito a Temptation Island.

Al Grande Fratello Vip 6 Tommaso Eletti si è lasciato sfuggire alcune critiche nei confronti di Temptation Island, il programma a cui ha recentemente preso parte e dove è avvenuta la sua rottura dalla fidanzata, Valentina Nulli Augusti.

Tommaso Eletti “censurato” dal GF Vip

Alcune frasi dette da Tommaso Eletti contro Temptation Island hanno spinto la regia del GF Vip a togliere l’audio al concorrente, che stava spiegando alle donne presenti nella casa quanto per lui fosse stato “inutile” partecipare al programma (dove è avvenuta la sua separazione da Valentina Nulli Augusti).

“È stato un errore pensare di andare là a risolvere un problema”, ha dichiarato Tommaso Eletti prima che la regia lo censurasse, e ancora: “Andare là pensando di risolvere un problema è stato proprio da scemi…”.

Tommaso Eletti: la rottura da Valentina Nulli Augusti

Al GF Vip Tommaso Eletti era stato interrogato da alcune delle concorrenti in merito alla sua recente e controversa rottura da Valentina Nulli Augusti, la compagna più grande di lui con cui aveva partecipato a Temptation Island. Il suo comportamento nei confronti di Valentina era valso a Tommaso Eletti numerose critiche (contro di lui si era scagliata anche Selvaggia Lucarelli) e alla fine Valentina Nulli Augusti aveva deciso di archiviare definitivamente il loro rapporto.

“Quando stavamo insieme mi ha sempre rispettato all’ennesima potenza. Era rispettoso e sincero. La prima volta che mi ha visto interagire con i ragazzi nel programma mi ha tradito. Ho conosciuto una follia e un delirio mentale che non mi sarei aspettata”, aveva dichiarato Valentina in merito al loro rapporto.

Tommaso Eletti: Valentina Nulli Augusti

Ora che Tommaso Eletti è nella casa del GF Vip non è da escludersi che Valentina Nulli Augusti possa entrare nel programma per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell’ex fidanzato.

Per il momento sui social la donna ha lasciato intendere di essere “contraria” rispetto alla partecipazione di Tommaso al reality show condotto da Alfonso Signorini. Sulla questione si è espressa anche Selvaggia Lucarelli, che in un post via social ha tuonato: “Un personaggio che si è distinto per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato “vip”. Poi mi raccomando, siparietti tv su “le donne si trattano bene.”

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy