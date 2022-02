Il Giappone offre all’Europa gas naturale liquefatto

Tokyo, 9 feb. (askanews) – Il Giappone offre all’Europa parte delle sue importazioni di gas naturale liquefatto: lo ha detto il ministro del Commercio nipponico Koichi Hagiuda all’ambasciatrice a Tokyo dell’Unione europea, Patricia Flor.

Numerose consegne di gas naturale sono già dirottate verso l’Europa da industrie private giapponesi, ha aggiunto il ministro senza specificare le quantità.

Sullo sfondo, la crisi ucraina e il timore che un conflitto con la Russia possa provocare una crisi energetica in Europa, pesantemente dipendente dal gas di Mosca.

“Il governo giapponese”, ha detto Hagiuda, “ha deciso di cooperare con le richieste degli ambasciatori europei, fermo restando che devono rimanere tutelati gli approvvigionamenti necessari al Giappone”.

“Alcuni cargo di gas naturale liquefatto sono già diretti in Europa, e le industrie giapponesi possono decidere liberamente la destinazione in base agli acquirenti. Altre navi arriveranno in Europa in marzo. In aprile, il Giappone analizzerà la situazione, chiedendo alle industrie di cooperare per quanto possibile”.