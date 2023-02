Il Giffoni itinerante sbarca a Ceccano e coinvolge 4mila studenti

Ceccano (Fr), 13 feb. (askanews) – Sono oltre 4mila gli studenti coinvolti nella seconda tappa di School Experience 3, il festival itinerante realizzato da Giffoni sbarcato a Ceccano. Nella cittadina del frusinate, l’evento ha presentato sei lungometraggi, 33 corti professionali e 28 realizzati da altri istituti; ma anche due laboratori, Movie Lab e Digital Prof.

Gli studenti provenivano da 18 istituti di 20 comuni delle province di Frosinone e Latina, cuore della Ciociaria.

School Experience 3 è realizzato dal festival Giffoni nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola ed è promosso dal ministero della Cultura e dal ministero dell’Istruzione e del Merito.

Applausi in sala per “Vuota il sacco”, lo short film realizzato dagli studenti di Ceccano con la partecipazione della produzione video di Giffoni che ha avuto come focus il deterioramento ambientale del territorio.

School Experience proseguirà dal 26 febbraio al 4 marzo a Montescaglioso in Basilicata per poi spostarsi a Nuoro dal 19 al 25 marzo e in Camnia a Giffoni Valle Piana dal 17 al 21 aprile.