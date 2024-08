Il gigante dei chip taiwanese TSMC in Ue, primo stabilimento a Dresda

Dresda, 20 ago. (askanews) – Il gigante taiwanese dei semiconduttori TSMC ha inaugurato il suo primo stabilimento europeo a Dresda, nella Germania orientale.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno partecipato alla cerimonia per l’inizio dei lavori insieme ai vertici di TSMC e von der Leyen ha salutato l’evento come “un riconoscimento per l’Europa come centro di innovazione globale”.

L’Ue sta infatti cercando di spostare le catene di approvvigionamento chiave sul continente. “L’Europa è una potenza globale dell’innovazione – ha detto von der Leyen – il più grande produttore di chip del mondo viene nel nostro continente e unisce le forze con tre campioni europei. E i benefici si faranno sentire ben oltre Dresda e la Sassonia”. “Vogliamo che i lavoratori europei abbiano la formazione necessaria per i posti di lavoro di qualità che state creando, ad esempio qui. Dobbiamo quindi rimuovere tutti gli ostacoli che ancora ci rallentano e dobbiamo investire di più in ciò che rende l’Europa così attraente per le aziende come voi” ha aggiundo rivolgendosi ai vertici del gigante taiwanese.