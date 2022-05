Il giornalista russo Solovyov su Draghi: “Non lo ha eletto nessuno”

Il noto giornalista russo Vladimir Solovyov spara una bordata contro l'Italia e Mario Draghi: "Nessuno ha eletto il Premier italiano"

Dalla Russia arriva un attacco diretto al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e al nostro Paese più in generale. A lanciare una vera e propria bordata è stato il famoso giornalista Vladimir Solovyov.

Russia, la figura di Vladimir Solovyov e la sua comunicazione estrema

Il famoso giornalista russo Vladimir Solovyov, che si è fatto conoscere negli ultimi tumultuosi mesi per essere voce quasi ufficiale della propaganda di Mosca e in particolare per le sue dichiarazioni sui possibili bombardamenti nucleari sull’Europa, ha sparato a zero sull’Italia e sulla figura istituzionale di Mario Draghi.

La bordata di Vladimir Solovyov contro Mario Draghi

Durante l’ultima diretta della sua trasmissione su Rossiya 1, ‘Domenica sera con Vladimir Solovyov‘, il giornalista ha lanciato una vera e propria bordata a Mario Draghi: “Super Mario, Mario Draghi, il Premier che nessuno ha eletto, capisce davvero quello che pensano gli italiani? O come spesso accade, non importa a nessuno? Perché ora l’Europa è governata da persone che in pratica non sono state elette da nessuno.” Questa dura presa di posizione arriva solo a qualche giorno di distanza dall’ultimo attacco di Solovyov contro l’Italia: “Noi, rubli? No, no, no, no, no, no, dimenticatevelo.

Non accadrà mai. Dimentica tutto. Non osate dirci una cosa simile. E poi all’improvviso, o la la, dove possiamo aprire un conto? Rubli, siamo pronti. Come da istruzioni Ue. E poi immediatamente, va tutto bene.”