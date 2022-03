Il giornalista ucraino Oleg Paniuta: “Putin vuole tutto il mondo”

Il giornalista Oleg Paniuta ha affermato che Putin potrebbe presto attaccare anche altri paesi oltre all'Ucraina.

Il giornalista ucraino Oleg Paniuta è intervenuto a Che Tempo Che Fa, dove ha parlato della guerra in Ucraina e ha detto di essere convinto che essa non si fermerà.

Oleg Paniuta: la guerra in Ucraina

Il giornalista ucraino Oleg Paniuta – nato in Crimea e che da oltre 10 anni non riesce a tornare nel suo paese – ha parlato a Che Tempo Che Fa della guerra in Ucraina e ha usato parole poco rassicuranti per quanto riguarda il resto del mondo.

"Questa non è una guerra fraticida, questa è la guerra della macchina fascista russa contro l'Ucraina, è la guerra contro ogni civiltà, è la guerra di un usurpatore russo contro tutto il mondo democratico, questa è la terza guerra mondiale", ha dichiarato il giornalista Oleg Paniuta in diretta tv a Che Tempo Che Fa.

Oleg Paniuta: il piano di Putin

Secondo il giornalista Putin non avrebbe fatto segreto, in passato, di voler conquistare il mondo intero e far rinascere l’Impero russo. A tal proposito il giornalista ha dichiarato:

“Per fortuna voi non avete ancora sentito tutti gli orrori di questa guerra però dovete rendervi conto che Putin non si fermerà, Putin non ha bisogno solo dell’Ucraina, lui ha bisogno di tutto il mondo, vuol far rinascere l’impero, 20 anni fa ha parlato di questo, solo che non abbiamo ascoltato le sue parole.”